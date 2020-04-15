Корниенко пояснил, почему Денисова должна уйти с поста омбудсмена

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что если законопроект об Уполномоченном по правам человека предусматривает досрочное прекращение его полномочий, то он должен их сложить, и если пожелает - примет участие в новом конкурсе. Об этом он сказал Українським Новинам.

"Если законопроект предусматривает досрочное прекращение полномочий (действующего) Уполномоченного и он должен сложить полномочия, то я думаю, что он их сложит и примет участие в новом конкурсе", - сказал он.

Также Корниенко сообщил, что "Слуга народа" разрабатывает и принимает законы не для, чтобы снять какого-то человека, а с целью перезапустить ту или иную сферу.

"Мы не делаем законы, чтобы кого-то снять, даже при всей истории и биографии человека, мы делаем законы, чтобы перезагрузить сферу и начать процессы, которые до этого были невозможны", - отметил Корниенко.

Он добавил, что в рамках подготовки законопроекта об Омбудсмене велась предметная дискуссия с правозащитниками, которые его поддержали.

"Насколько я знаю там велась дискуссия с правозащитными структурами, то есть это не на пустом месте подан законопроект. Законопроект согласован с правозащитной сферой. И, насколько я знаю, это позиция компромиссная", - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось ранее, за смену руководства Офиса Омбудсмена выступали депутатки Верещук и Василевская также заявила, что руководство Офиса Омбудсмена нужно менять.

Кроме того, бывший представитель Уполномоченного Верховной Радой по правам человека заявил, что Офис Уполномоченного по правам человека уничтожен и не действует.