Комитет перенес заседание по правкам к законопроекту по банкам на 21 апреля, - Южанина

Заседание профильного комитета Верховной Рады, на котором должны быть рассмотрены поправки к так называемому "антиколомойському" законопроекту перенесли с 16 на 21 апреля. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина. По мнению Южаниной, это произошло из-за отсутствия политической воли для принятия законопроекта.

«Поддержать голосования этого законопроекта президент Зеленский приехал лично в Раду. «Европейская Солидарность» отдала голоса ради финансовой стабильности Украины. А дальше с документом 2571-д начались настоящие «чудеса» и фокусы. От 16 000 поправок - к затягиванию процесса рассмотрения в профильном комитете», - напомнила Нина Южанина.

«Мои заявления об отсутствии политической воли для принятия так называемого антиколомойського закона получают все больше ярких подтверждений. Сегодня очередное. Срок подачи поправок для рассмотрения законопроекта во втором чтении закончился 6 апреля 2020 года. Как член профильного комитета ни одного сообщения о том, как продвигается работа по подготовке таблицы, у меня не было», - замечает Южанина.

«Наконец вчера, 13 апреля, через систему электронного документооборота получила письмо, что заседание комитета состоится 16 апреля 2020 года, то есть с момента окончания срока подачи поправок прошло 9 дней. Кстати, эта таблица, уже, надеюсь, давно сформированная, так и не поступила народным депутатам для ознакомления. А тут опять фальстарт - комитет переносится на 21 апреля. Еще больше недели Украина будет жить в условиях «туманного» финансового будущего», - отмечает Нина Южанина.

Напомним, от голосования законопроекта о невозвращении банков бывшим владельцам, который называют "антиколомойским", зависит предоставление кредита МВФ. А он уже заложен в дефицит бюджета, который Верховная Рада увеличила на днях на 200 млрд гривен.

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко ранее говорил о том, что после Пасхи Рада будет готова рассматривать законопроект во втором чтении.