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Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны

Должность получил и.о. гендиректора ЧАЭС.

Назначен новый руководитель Чернобыльской зоны
Чернобыльская зона после пожара в апреле 2020 года
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника.

Об этом говорится в распоряжении №410 от 13 апреля.

Калашник до этого исполнял обязанности гендиректора государственного спецпредприятия "Чернобыльская АЭС".

Сергей Калашник родился в 1965 году.

В 1989 году окончил Запорожский машиностроительный институт по специальности технология машиностроения, металлорежущих станки и инструменты, инженер-механик. Долгое время работал на Запорожском абразивном комбинате, пройдя путь от механика до заместителя начальника цеха.

Позже занимал руководящие должности в различных украинских и зарубежных компаниях, в том числе был заместителем руководителя проекта совместного предприятия "Новарка". С 19 марта 2019 года - исполняющий обязанности генерального директора ГСП "Чернобыльская АЭС".

Калашник назначен на должность председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца.

Напомним, что врио главы Госагентства по управлению зоной отчуждения с февраля 2020 года была Екатерина Павлова.

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