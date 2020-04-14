КИУ назвал лидеров по посещаемости заседаний Рады во время карантина

Самые высокие показатели у "Евросолидарности" и "Слуги народа", на третьем месте - "Голос".

Комитет избирателей проанализировал посещения фракциями и группами Верховной Рады пленарных заседаний во время карантина.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ в фейсбуке.

Всего с начала карантина состоялось шесть внеочередных пленарных заседаний Рады: 17, 30 марта и 13 апреля. В среднем на них было зарегистрировано 328 народных депутатов. То есть, около 100 парламентариев не посещали заседания.

Самые высокие показатели посещения у "Европейской солидарности", 90% депутатов которой регулярно приходили на заседание. На втором месте - "Слуга народа", по данным КИУ, в среднем 86% депутатов монобольшинства присутствовали на заседаниях. На третьем месте - "Голос" - 75%.

Ниже показатели у группы "Доверие" (как правило, зарегистрированы были 69% депутатов), внефракционных (65%) и "Оппозиционной платформы - За жизнь" (63%).

Самые низкие результаты у ВО "Батькивщина" (51%) и группы "За будущее" (42%).

"Ряд депутатов пропускали заседания по объективным причинам, связанным с ситуацией с распространением коронавируса. Часть депутатов не посещали заседания, поскольку ранее находились за границей (и находились на самоизоляции, - ред.), еще у части обнаружили коронавирус. При этом общие показатели посещения не значительно отличались от того, как депутаты обычно посещают Раду. Так, во время второй сессии (сентябрь-январь) в среднем Раду посещали 348 народных депутатов, во время карантина - 328", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Фото: КИУ

Напомним, неделю назад нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что в Раде были подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом среди парламентариев. Первым депутатом, у которого диагностировали коронавирус, стал Сергей Шахов ("Доверие"). 21 марта нардепа госпитализировали. 2 апреля Шахов сообщил, что выздоровел от COVID-19.

После обнаружения коронавируса у Шахова ПЦР-тесты на COVID-19 делали президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю.

Также сообщалось об обнаружении коронавируса у Сергея Рудыка и Руслана Горбенко. С подозрением на коронавирус были Александр Лукашев (ОПЗЖ) и Сергей Вельможный ("Доверие").

28 марта стало известно, что коронавирусом заболела исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход.

13 апреля спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что среди нардепов нет новых случаев заболевания.