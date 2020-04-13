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Разумков сообщил, что среди нардепов нет новых случаев заболевания COVID-19

Многие уже выздоровели. 

Разумков сообщил, что среди нардепов нет новых случаев заболевания COVID-19
Фото: facebook/Верховна Рада України

Среди депутатов Верховной Рады нет новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"Количество не увеличилось, наоборот, некоторые народные депутаты уже выздоровели и я надеюсь, что в ближайшее время уже возвратятся на работу", - сообщил он.

Разумков добавил, что несколько парламентариев находятся на самоизоляции, поскольку контактировали с людьми с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Напомним, неделю назад нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что в Верховной Раде были подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом среди парламентариев.

Первым депутатом, у которого диагностировали коронавирус, стал Сергей Шахов ("Довира"). 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее обнаружили у 44-летнего мужчины. Этим человеком и оказался Шахов. Коронавирус также позже подтвердили у его родственницы. 21 марта нардепа госпитализировали

После обнаружения коронавируса у народного депутата Сергея Шахова президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю делали ПЦР-тесты на COVID-19

2 апреля Шахов сообщил, что выздоровел от COVID-19.

Также сообщалось об обнаружении коронавируса у Сергея Рудыка и Руслана Горбенко. С подозрением на коронавирус были Александр Лукашев (ОПЗЖ) и Сергей Вельможный ("Доверие").

28 марта стало известно, что коронавирусом заболела исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход. 

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