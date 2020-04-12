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Коронавирус подтвердили у сотрудницы Закарпатской ОГА

У контактных лиц коронавирус не обнаружили.

Коронавирус подтвердили у сотрудницы Закарпатской ОГА
Фото: EPA/UPG

У штатной сотрудницы Закарпатской областной государственной администрации обнаружили коронавирус.

Пресс-служба ОГА сообщает, что коронавирус подтвердили методом ПЦР-диагностики.

"Человек с 1 апреля находится в отпуске. Руководители обладминистрации непосредственного контакта с лицом не имели. Круг контактных лиц установлен, у них отобраны биоматериалы для проведения ПЦР-тестирования", - говорится в сообщении.

В облгосадминистрации подчеркнули, что работают в строгом режиме карантина: вход по удостоверениям, дезинфекция помещений, на коридорах установлены дезинфекционные растворы, работники носят защитные маски для лица и перчатки. Структурные подразделения продолжают работать в режиме карантина.

Позже в ОГА сообщили, что у вех 12 контактных лиц сотрудницы ОГА ПЦР-тесты не подтвердили коронавируса.

По состоянию на 9:00 12 апреля на Закарпатье зафиксировано 82 инфицированных коронавирусом, в том числе за минувшие сутки - подтверждены 22 новых случая COVID-19, три человека выздоровели.

10 апреля в Ужгороде умер инфицированный коронавирусом врач из Раховского района. Он стал четвертой жертвой COVID-19 в области.

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