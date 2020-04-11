Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье

В инфекционной больнице на лечении находятся и другие члены этой семьи.

Во Львовской областной инфекционной клинической больнице в субботу, 11 апреля, умерла 75-летняя женщина с коронавирусной инфекцией.

По информации мэрии, это жительница Львова и родственница пациента, который скончался от коронавируса раньше. В инфекционной больнице на лечении находятся и другие члены этой семьи.

Zaxid.net уточняет, что родственник женщины умер 4 апреля. Она же была госпитализирована 7 апреля. Положительный тест на COVID-19 получили 10 апреля.

У пациентки были сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала эпидемии это пятый подтвержденный летальный случай от коронавируса во Львовской области.