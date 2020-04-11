США опередили Италию по количеству смертей от коронавируса

Новая болезнь убила больше 20 тысяч американцев.

Могилы для массового захоронения больным коронавирусом на острове в Нью-Йорке

Соединенные Штаты Америки в субботу, 11 апреля, опередили Италию по количеству смертей от коронавируса.

Об этом свидетельствуют подсчеты сайта Worldometer. Информация центра Джона Хопкинса немного отличается, но он тоже подтверждает, что в США вышли на первое место по летальным исходам.

По последним данным, в США умерли 20 135 человек из более чем 520 тысяч заболевших, а в Италии - 19 468 из 152 тысяч.

В одном только городе Нью-Йорк умерло больше людей, чем во всем Иране, Германии или Китае.

Суточная смертность от коронавируса в Штатах накануне впервые превысила 2 тысячи человек.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 11 апреля умерли 73 человека из 2511 заразившихся.