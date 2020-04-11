Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Александр Качура: «На Киев мы можем выдвинуть Ткаченко, Тищенко, Качуру, Корниенко, еще кого-то»
Александр Качура: «На Киев мы можем выдвинуть Ткаченко, Тищенко, Качуру, Корниенко, еще кого-то»
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту
Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
ГлавнаяМир

США опередили Италию по количеству смертей от коронавируса

Новая болезнь убила больше 20 тысяч американцев.

США опередили Италию по количеству смертей от коронавируса
Могилы для массового захоронения больным коронавирусом на острове в Нью-Йорке
Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты Америки в субботу, 11 апреля, опередили Италию по количеству смертей от коронавируса.

Об этом свидетельствуют подсчеты сайта Worldometer. Информация центра Джона Хопкинса немного отличается, но он тоже подтверждает, что в США вышли на первое место по летальным исходам.

По последним данным, в США умерли 20 135 человек из более чем 520 тысяч заболевших, а в Италии - 19 468 из 152 тысяч.

В одном только городе Нью-Йорк умерло больше людей, чем во всем Иране, Германии или Китае.

Суточная смертность от коронавируса в Штатах накануне впервые превысила 2 тысячи человек.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 11 апреля умерли 73 человека из 2511 заразившихся.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также