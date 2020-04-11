Трамп распорядился ввести санкции против стран, которые не эвакуируют своих граждан из США

Указ прекратит действовать 31 декабря 2020 года, если не будет продлен.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о визовых санкциях в отношении стран, которые отказываются вывозить своих граждан из Соединенных Штатов на родину в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

"Страны, которые отказываются или безосновательно откладывают возврат своих граждан, подданных или резидентов из США во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают недопустимые риски для здоровья американцев", - говорится в указе Трампа.

Там отмечено, что министр внутренней безопасности уполномочен уведомлять госсекретаря США о таких нарушениях со стороны государств.

"Государственный секретарь должен как можно скорее, но не позднее семи дней после получения уведомления принять план по введению визовых санкций и приступить к его реализации", - подчеркивается в документе.

Указ прекратит действовать 31 декабря 2020 года, если не будет продлен.

Напомним, 11 апреля в США зафиксировали "рекорд" по количеству летальных случаев в течение суток - умерли 2108 человек. Страна также находится на первом месте по количеству больных. Число инфицированных в США превысило полмиллиона, почти 30 тыс. людей полностью выздоровели.