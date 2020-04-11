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Трамп распорядился ввести санкции против стран, которые не эвакуируют своих граждан из США

Указ прекратит действовать 31 декабря 2020 года, если не будет продлен.

Трамп распорядился ввести санкции против стран, которые не эвакуируют своих граждан из США
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп подписал указ о визовых санкциях в отношении стран, которые отказываются вывозить своих граждан из Соединенных Штатов на родину в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

"Страны, которые отказываются или безосновательно откладывают возврат своих граждан, подданных или резидентов из США во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают недопустимые риски для здоровья американцев", - говорится в указе Трампа.

Там отмечено, что министр внутренней безопасности уполномочен уведомлять госсекретаря США о таких нарушениях со стороны государств.

"Государственный секретарь должен как можно скорее, но не позднее семи дней после получения уведомления принять план по введению визовых санкций и приступить к его реализации", - подчеркивается в документе.

Указ прекратит действовать 31 декабря 2020 года, если не будет продлен.

Напомним, 11 апреля в США зафиксировали "рекорд" по количеству летальных случаев в течение суток - умерли 2108 человек. Страна также находится на первом месте по количеству больных. Число инфицированных в США превысило полмиллиона, почти 30 тыс. людей полностью выздоровели.

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