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В Оксфордском университете заявили о создании вакцины от COVID-19 в сентябре

Испытания на людях состоятся в течение следующих двух недель.

В Оксфордском университете заявили о создании вакцины от COVID-19 в сентябре
Фото: EPA/UPG

Профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре. Об этом сообщает The Times.

По ее словам, испытания вакцины на людях должны состояться в течение следующих двух недель.

"Я думаю, что есть большая вероятность, что это сработает, основываясь на тех вещах, которые мы сделали с этим типом вакцины", - отметила ученый.

Она добавила, что создать вакцину к осени "почти возможно, если все будет отлично", но предупредила, что "никто не может обещать, что это сработает".

"Это не просто догадка, с каждой неделей у нас появляется все больше данных. Я бы сказала, что вероятность 80%, это мое личное мнение", - отметила Гилберт.

Напомним об успехах в работе над вакциной против коронавируса ранее заявили в нескольких странах.

Израиль 11 апреля анонсировал создание пероральной, доступной для населения вакцины от коронавируса "через 90 дней".

Об успешном испытании вакцины в начале апреля заявили в Турции. 18 марта о начале испытаний вакцины от COVID-19 заявили в ВОЗ.

16 марта сообщалось, что в американском Сиэтле вакцину от нового вида коронавируса начали испытывать на первом пациенте. При этом представители здравоохранения США заявили, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев. 

В Китае об изобретении вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 сообщили еще в феврале, однако ученым еще нужны доработки и дополнительные проверки.

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