Минздрав Армении заявил о выходе эпидемии коронавируса из-под контроля

Министерство здравоохранения Армении заявило о выходе эпидемии коронавируса из-под контроля.

"Говорить о замедлении распространения коронавируса в Армении пока рано. Мы не можем заявить, что распространение на 100% остановлено. Ранее в Армении ежедневно регистрировалось 50 случаев коронавируса, но все из одного источника. А сейчас выявляются 16, 20, 30 случаев, но из 10-20 разных источников. Следовательно, циркуляция коронавируса как таковая вышла из-под контроля", - цитирует министра Арсена Торосяна агентство "Новости-Армения".

По словам министра, основная задача в создавшихся условиях - найти все возможные случаи, выполнить те же действия: проверить, подтвердить, изолировать всех, вступивших в контакт с зараженными.

"Мы должны делать это, пока у нас есть силы. Когда мы исчерпаем их, то приостановим некоторые действия, оставив лишь тестирование и лечение, не будем изолировать, потому что это станет бессмысленным", - сказал он.

С 16 марта в Армении действует режим чрезвычайного положения с целью пресечения распространения коронавируса. Его ввели до 14 апреля, но возможно продление. Ограничения на свободное передвижение и некоторые виды экономической деятельности в Армении в условиях чрезвычайного положения (ранее введенные на период с 24 по 31 марта), продлены до 12 апреля включительно.

По положению на 10 апреля в Армении зафиксированы 937 подтвержденных случаев коронавируса. Вылечились 149 пациентов, 12 человек скончались.