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​В Венгрии продлили на неопределенный срок режим самоизоляции из-за COVID-19

Действующий режим должен был действовать до 11 апреля.

​В Венгрии продлили на неопределенный срок режим самоизоляции из-за COVID-19
Офіцер поліції уточнює мету прогулки пішоходів на вулиці міста Падуя через надзвичайну ситуацію з коронавірусом в Італії, 12 бер
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.

"Мы продлеваем продолжительность ограничительных мер на перемещения, мы их продлеваем на неопределенный срок", - сказал Орбан.

Он отметил, что каждую неделю проводится оценка и анализ действующих мер.

Действующий в Венгрии режим самоизоляции разрешает жителям покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, за покупками или в аптеку, а также чтобы заняться физической активностью. Изначально он должен был действовать до 11 апреля.

В Венгрии с начала эпидемии зарегистрировано 5,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Около 100 человек скончалось. Более 240 выздоровели.

Напомним, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек. Количество жертв приближается к 100 тысячам. На первом месте по количеству заражений остаются США.

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