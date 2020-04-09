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МВФ прогнозирует крупнейший за 100 лет обвал мировой экономики из-за коронавируса

Даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного оздоровления экономики.

МВФ прогнозирует крупнейший за 100 лет обвал мировой экономики из-за коронавируса
Кристалина Георгиева
Фото: EPA/UPG

Из-за пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 Международный валютный фонд прогнозирует самый крупный обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929 - 1933 годов.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает Deutsche Welle.

"Мы ожидаем самых тяжелых экономических последствий со времен Великой депрессии", - сказала она.

По словам Георгиевой, даже при лучшем сценарии в 2021 году можно ожидать лишь частичного восстановления экономики, однако все может оказаться и хуже.

В мире царит полная неопределенность относительно длительности пандемии и ее последствий для экономики, констатировала глава МВФ, отметив, что в текущем году мировой экономический рост завершится в явном минусе.

Георгиева сообщила, что 170 из 180 стран-членов МВФ ожидает снижение доходов на душу населения. Она призвала правительства стран мира предпринять решительные действия и оказать поддержку предприятиям и гражданам. В противном случае, восстанавливать экономику после завершения пандемии будет еще труднее.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ готов задействовать весь свой резервный фонд в размере 1 триллион долларов ради помощи странам в преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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