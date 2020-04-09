Из-за коронавируса больше всего упал ценник на игроков Английской Премьер-Лиги

Пандемия коронавируса серьезно ударила по футбольной индустрии. Стоимость составов футбольных клубов во всем мире очень подешевели.

В Европе больше всего потеряли команды из топ-5 чемпионатов, сообщает авторитетный аналитический портал Transfermarkt.

Лидером в этой номинации является Английская Премьер-Лига, совокупная стоимость игроков входящих в нее команд снизилась на €1,84 млрд - с €9,71 млрд до €7,87 млрд.

На втором месте испанская Ла Лига - падение с €6,25 млрд до €5,08 млрд (-1,17). На третьем месте Серия А, чьи игроки подешевели с €5,51 млрд до €4,48 млрд (-1,03). Четвертая - Бундеслига, чьи футболисты подешевели с €5,07 млрд до €4,16 млрд (-0,91). Меньше всего из топ-лиг пострадала французская Лига 1, продемонстрировавшая падение с €3,84 млрд до €3,17 млрд (-0,67).

Всего составы европейских топ-5 лиг уже подешевели на €5,619 млрд.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 совокупная ориентировочная стоимость футболистов в мире снизилась на €9,22 млрд.