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Лидер атак "Шахтера" выразил желание перейти в "Сантос"

Жуниор Мораес есть воспитанником Santastico.

Лидер атак "Шахтера" выразил желание перейти в "Сантос"
Жуниор Мораес
Фото: ФК Шахтер Донецк

33-летний форвард донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес выразил заинтересованность поиграть в чемпионате Бразилии.

"Это правда, что я хочу вернуться в "Сантос". Я скучаю по игре в Бразилии", - цитирует Мораеса isport.ua, ссылаясь на Esporte Interativo.

Напомним, что Жуниор является воспитанником "Сантоса", за который играл с 2006 по 2009 год.

В текущем сезоне натурализовавшийся украинец провел за "Шахтер" 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт Мораеса с "горняками" рассчитан до конца 2021 года.

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