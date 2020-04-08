Бундеслига может возобновить сезон уже в этом месяце

Однако для осуществления этого плана есть ряд условий.

Матчи немецкой Бундеслиги могут возобновиться в мае, а, возможно, даже в апреле, но для этого команды должны соблюдать ряд правил.

36 клубов Первой и Второй Бунделиг получили перечень условий от Немецкого футбольного союза, позволяющих вернуться к проведению матчей, сообщает isport.ua со ссылкой на Bild.

Главным условием является проведение матчей без зрителей. В день поединка на спортивную арену допускается ограниченное количество человек - не более 239. Среди этих лиц 4 судьи, 40 игроков, 16 членов тренерских штабов, 3 антидопинговых офицера, 6 медиков, 5 фотографов, 10 сотрудников службы безопасности и 36 телевизионщиков.

Кроме того, охрану будут обеспечивать 50 сотрудников.

Ранее сообщалось, что из-за паузы в чемпионате, обусловленной пандемией коронавируса, банкротству могут подвергнуться почти треть клубов Бундеслиги.