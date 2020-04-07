ФИФА проверит информацию по делу о коррупции при выборе хозяйки Чемпионатов мира-2018 и 2022

ФИФА запросит у Министерства юстиции США дополнительную информацию, по обвинению нескольких экс-членов исполкома ФИФА в подкупе при выборе стран-организаторов Чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

"Важно отметить, что ФИФА был присвоен статус жертвы в криминальном расследовании в США, высокопоставленные чиновники ФИФА находится в постоянном контакте с министерством юстиции США, - приводит "Спорт-Экспресс" заявление организации. - После последних обвинения ФИФА попросит министерство предоставить дополнительную информацию по этим делам.

ФИФА поддерживает все расследования, касающиеся возможных нарушений закона, связанных с национальными и международными футбольными турнирами, и продолжит сотрудничать с правоохранительными органами, ведущими следствие. ФИФА тщательно следит за этими расследованиями и судебными процессами, проходящими в США и других странах мира".

Ранее Министерство юстиции США представило заключение, в котором говорится, что экс-глава КОНКАКАФ Джек Уорнер получил взятку в размере 5 млн долларов от десяти различных подставных компаний за голос в пользу России, а бывшему президенту Федерации футбола Гватемалы Рафаэлю Сальгуэро обещали 1 млн долларов.