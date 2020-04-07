Президент Ла Лиги рассказал, когда в Испании продолжится сезон-2019/20

Президент испанской La Liga Хавьер Тебас почти два часа общался с иностранной прессой.

В частности, 57-летний функционер рассказал, какие существуют варианты продолжения чемпионата Испании и еврокубков.

По мнению Тебаса национальное первенство возможно будет продолжено уже 29 мая.

"Мы считаем, что можем продолжить сезон в Испании и в других странах 29 мая или 6 июня. Для Лиги Чемпионов и Лиги Европы существует несколько вариантов.

Если мы возобновим Примеру весной, то ЛЧ завершится в июле. Если же начнем в июне, то соревнования доиграют синхронно до 31 июля", - цитирует президента Ла Лиги AS.

Тебас также отметил варианты развития событий, если мировой футбол сможет рестартовать лишь в конце июня.

"Если мы стартуем 28 июня, то в июле мы завершим внутренние первенства, а в августе - еврокубки. В рамках этих дат у нас будет возможность провести подготовку футболистов. Тем не менее, мы не хотим выходить за пределы августа, потому что все это повлияет на график следующего сезона", - отметил Тебас.

Добавим, что мнение главы Ла Лиги возобновить сезон в конце весны - слишком оптимистично.

По данным worldometers.info по состоянию на 7 апреля число зараженных в Испании коронавирусом составило более 140 тысяч, при этом количество умерших – 13 798, из которых 457 – только за последние сутки.