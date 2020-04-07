Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
Минздрав изменил время обнародования данных по заболеваемости COVID-19
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Зеленский сообщил о "принципиальном решении" относительно пасхальных богослужений
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
В Николаеве совершили покушение на Мультика
В Николаеве совершили покушение на Мультика
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины
В России в ДТП погиб эпатажный блогер из Украины
Иранский депутат заявил, что за самолет МАУ никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности"
Иранский депутат заявил, что за самолет МАУ никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности"
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462

За сутки умерли 7 человек. 

По состоянию на утро 7 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 1462. Умерли 45 пациентов, выздоровели 28, говорится на странице Минздрава в Facebook. 

За сутки зафиксировали 143 новых случая, из них 32 - у медиков и 9 у детей.

"Из 143 человек в больницы были госпитализированы 35 человек, из них два ребенка и один медработник. На аппарате ИВЛ из новых госпитализированных находятся 7 лиц. Мы можем сказать, что они в критическом состоянии и нуждаются в реанимации", - сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Статистика по областям:

  • Винницкая - 77;
  • Волынская - 34;
  • Днепропетровская - 15;
  • Донецкая - 10;
  • Житомирская - 11;
  • Закарпатская - 38;
  • Запорожская - 41;
  • Ивано-Франковская - 160;
  • Кировоградская - 53
  • Киев - 253;
  • Киевская область - 97;
  • Львовская - 29;
  • Луганская - 3;
  • Одесская - 30;
  • Полтавская - 12;
  • Ровенская - 40;
  • Сумская - 51;
  • Тернопольская - 168;
  • Харьковская - 1;
  • Херсонская - 13;
  • Хмельницкая - 10;
  • Черновицкая - 247;
  • Черкасская - 62;
  • Черниговская - 7.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья и областными лабораториями. По состоянию на утром 7 апреля, в Центр поступило 521 сообщение о подозрении на коронавирус", - говорится в сообщении.

Ляшко добавил, что из всех случаев обнаружения COVID-19 - 104 у детей. Из 1462 пациентов амбулаторно лечатся около 700 человек. 

Напомним, по состоянию на 7 апреля в мире коронавирус был обнаружен у 1 347 892 человека. Больше всего случаев COVID-19 подтверждены в США - свыше 368 000. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также