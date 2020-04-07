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Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 1 млн 347 тыс., выздоровели свыше 284 тыс.

Испания продолжает опережать Италию по числу заразившихся. 

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 1 млн 347 тыс., выздоровели свыше 284 тыс.
Фото: EPA/UPG

По состоянию на утро 7 апреля, количество заболевших коронавирусом в мире составило 1 347 892 человека. Больше всего случаев COVID-19 подтверждены в США - свыше 368 000. 

На втором месте - Испания, где этот диагноз подтвердили в 136 675 случаях. В Италии заболели более 132 000, в Германии - 103 375 человек. Об этом говорится в данных онлайн-карты распространения коронавируса Университета Джона Хопкинса, который использует информацию из официальных источников разных стран.

Больше всего летальных исходов в Италии - 16 523. В Испании умерли более 13 000 пациентов, во Франции - свыше 8000. В Британии от коронавируса умерли более 5000.

Лидером по выздоровлению остается Китай (более 77 000 излечившихся), в Испании выздоровели более 40 000, в Германии - 36 081 человек, в Иране - более 24 000. В Италии побороли болезнь больше 22 000.

По одному зафиксированному случаю заболевания COVID-19 остается в Южном Судане и Восточном Тиморе.

Напомним, что в Украине, по данным на утро 6 апреля, заболели 1319 человек, из них умерли 38 и выздоровели 28. 

Министерство здравоохранения решило изменить время и частоту обнародования данных по заболеваемости COVID-19 в Украине. Теперь регулярные сводки будут публиковаться каждое утро в 9:30, а не дважды в день, в 10:00 и 22:00. 

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