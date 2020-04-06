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В Ивано-Франковской области подтвердили седьмую смерть от коронавируса

Прикарпатье занимает первое место по количеству летальных исходов.

В Ивано-Франковской области подтвердили седьмую смерть от коронавируса
Фото: facebook/ Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом

В Ивано-Франковской области подтвердили седьмую смерть от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на ежедневном брифинге сообщил, что женщина умерла несколько дней назад. "Вчера вечером пришел положительный тест в отношении женщины, которая умерла в центральной клинической больнице", - рассказал он в фейсбуке.

На другом брифинге заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный на рассказал, что умершей жительнице Калушского района было 72 года. Пенсионерка умерла от легочной недостаточности.

Напомним, что Ивано-Франковская область занимает первое место в Украине по количеству летальных исходов от коронавируса.

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