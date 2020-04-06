В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
В Италии впервые снизилось количество пациентов с коронавирусом в интенсивной терапии
В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город
В Киеве "общественным местом", где нужно надевать маску, объявили весь город
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина
Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать на 25 га (обновлено)
Пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать на 25 га (обновлено)
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
В полиции объяснили, как будут трактовать запрет на посещение общественных мест без маски
Запорожье отказалось останавливать общественный транспорт
Запорожье отказалось останавливать общественный транспорт
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
В Черниговской области от коронавируса умер мужчина, который пытался убежать из больницы
Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, наместник сдал тест на коронавирус
Киево-Печерская Лавра закрыта на карантин, наместник сдал тест на коронавирус
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Украинские меценаты собрали 5 млн гривен на помощь больным коронавирусом медикам

Для получения средств на лечение нужно зарегистрироваться и подтвердить свой статус. 

Украинские меценаты собрали 5 млн гривен на помощь больным коронавирусом медикам
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Украинские меценаты собрали 5 млн гривен на лечение медиков, больных COVID-19. Об этом сообщили на странице Минздрава в Facebook. 

"Украинские бизнесмены присоединились к социальной компании Минздрава #ПідтримуюЛікарів и запустили платформу, где каждый может помочь украинским медиками, которые заразились при исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией. За первые 5 дней существования проекта удалось собрать уже 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Для получения помощи нужно оставить заявку на сайте helpdoctors.com.ua, подтвердить статус медработника и диагноз.

Фото: helpdoctors.com.ua

Напомним, что в Тернопольской области больше четверти людей, заразившихся коронавирусом (44 человека), являются медработниками.

35 человек заболели в Монастырисском районе, четыре - в Кременецком, два - в Залещицком и по одному - в Козовском, Бучачском районах и Тернополе. Все они за единственным исключением заразились на работе.

По состоянию на 2 апреля, в Минздраве сообщали, что коронавирусом заразились 26 украинских врачей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также