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Главный санврач объяснил запрет на выход из дома пенсионерам

Четырем из шести умерших за сутки было больше 60 лет.

Главный санврач объяснил запрет на выход из дома пенсионерам
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что запрет на выход из дома для пенсионеров связан с тем, что сейчас это главная группа риска.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник.

"Достаточно часто и много вопросов касаются людей, которым постановлением о новых условиях карантина на территории Украины запрещено выходить на улицу. Почему так происходит? Я приведу несколько примеров из вчерашней статистике по летальности. Вчера умер мужчина 71 год, мужчина 60 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями, женщина 84 года с сопутствующей патологией, мужчина 77 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - заявил он.

"У большинства людей старше 60 лет, к сожалению, есть хронические заболевания. Эти хронические заболевания приводят к несовместимым с жизнью состояниям, когда присоединяется коронавирусная болезнь. Поэтому было принято решение, чтобы сделать невозможными риски инфицирования людей старше 60 лет, не выходить им за пределы своего жилого дома", - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, что 4 апреля 2020 года вступила в силу новая редакция постановления правительства №211 о карантине. В нем прописали, в частности, условия самоизоляции, предписав ее людям старше 60-ти лет.

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