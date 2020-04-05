Строительные супермаркеты в Киевской области оштрафовали за нарушение карантина

В Киевской области к административной ответственности во второй раз привлекли руководителей строительных гипермаркетов, которые возобновили деятельность вопреки требованиям карантина. Об этом сообщили в областной полиции.

"Правоохранители выявили нарушения требований карантина в торгово-строительных гипермаркетах городов Белая Церковь, Боярка и Буча. В отношении них полицейские уже составляли административные протоколы за нарушение условий карантина по ст. 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина)", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что это не повлияло на намерение предпринимателей увеличить заработки и они снова возобновили свою деятельность, подвергая покупателей опасности.

"Сотрудники полиции в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам, опросили свидетелей и составили на владельцев торговых центров административные протоколы по той же статье", - рассказали в полиции.

Админматериалы направят в суд для принятия решения.

В соответствии с действующим законодательством должностным лицам грозит штраф в размере от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

Напомним, накануне во Львове выписали первый штраф за прогулку в парке.