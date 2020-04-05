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В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре

Полиция открыла уголовные производства.

Фото: Нацполиция Полтавы

В Полтаве в ночь на 5 апреля вандалы повредили три мемориальные таблицы - воинам АТО и Симону Петлюре. Об этом сообщили в областной полиции.

Повреждены мемориальные таблицы бойцов АТО Мирослава Кабушка и Сергея Лымаря. Неизвестный также пытался разбить таблицу ветерану АТО Александру Горячевскому, однако она оказалась антивандальной и преступнику это не удалось.

Фото: Нацполиция Полтавы

Фото: Нацполиция Полтавы

Депутат Полтавского горсовета Вадим Ямщиков сообщил о четвертом случае - разбили также таблицу Симону Петлюре, которую установили в 2018 году по случаю 139-й годовщины со дня рождения политического деятеля.

Фото: facebook.com/vadim.yamshchikov

Все преступления были совершены в Киевском районе - в пределах нескольких кварталов.

Фото: https://poltava.to/

В полиции открыли три уголовных производства по ч.2 ст. 297 (Осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет.

Напомним, накануне в Полтаве завели дело на посетителя супермаркета, швырнувшего монеты в кассира.

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