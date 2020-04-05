Спасатели не могли погасить огонь, пока все участки не обесточили.

Фото: ГосЧС

В центре Киева начался пожар в подземном коллекторе с электрическими кабелями. Об этом информирует ГосЧС.

Сообщение о пожаре на Крещатике, 7 поступило спасателям в 01:47 в воскресенье, 5 апреля.

"Возгорание возникло в подземном коллекторе, в котором размещены электрические кабеля различного напряжения. Для обесточивания электрических проводов было вызвано аварийные бригады ДТЭК "Киевские электросети" и КП "Киевгорсвет", - говорится в сообщении.

Из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара.

Допуск к тушению ДТЭК "Киевские электросети" выдали спасателям только в 5 утра.

Фото: ГосЧС

"Аварийные службы постепенно выдают разрешение на ликвидацию тех или иных участков с напряжением кабелей 220 В, 380 В, 10 кВ и 35 кВ. Только после получения письменного разрешения от дежурных ПАО "Киевэнерго" и КП "Киевгорсвет" пожарные приступают к ликвидации пожара на определенном участке коллектора.", - сообщили в ведомстве.

В 8:40 возгорание в кабельном коллекторе локализовали. В 9:33 - ликвидировали.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации задействовали 40 спасателей и 10 единиц пожарной техники.

Фото: facebook.com/merkieva

Фото: facebook.com/merkieva

Фото: facebook.com/merkieva

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне загорелся лес.