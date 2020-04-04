Кличко допустил возможность запрета на автомобильные поездки в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в случае взрывного роста заболеваемости коронавирусом в столице введут запрет на передвижение на автомобилях.

Об этом он сказал вечером 3 апреля в эфире телеканала Zik.

"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи и десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может быть вообще прекращено передвижение по улицах нашего города для частного транспорта", - сказал мэр.

При этом он добавил, что хотел бы рассчитывать на положительный сценарий.

Напомним, что по состоянию на 10:00 утра 4 апреля в Киеве было 195 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе летальных - три. За сутки количество заболевших выросло на 15 человек.

В то же время, по данным Кличко, которые постоянно отличаются от информации ЦГЗ, в столице уже 214 случаев COVID-19, а за последние сутки их число выросло на 25.