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Зеленский заверил, что в Украине не будет недостатка продуктов во время карантина

Президент не видит потребности ограничивать экспорт.

Зеленский заверил, что в Украине не будет недостатка продуктов во время карантина
Фото: https://dpchas.com.ua

Президент Владимир Зеленский заверил, что в Украине во время карантина не будет недостатка продуктов. Об этом он заявил в субботу во время традиционного селекторного совещания по борьбе с распространением коронавируса, передает сайт Офиса президента.

"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока потребности в дополнительных ограничениях экспорта нет", - отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары. А также, что правительство провело переговоры с владельцами заправок относительно необоснованного повышения цен на топливо. Президент ожидает, что в ближайшие дни цены на бензин будут снижаться.

Сообщается также, что по поручению главы государства правительство активно нарабатывает программы поддержки социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты в ближайшие дни.

Ранее Кабмин пообещал рабочие места для потерявших работу во время карантина, а самым бедным предоставят финансовую помощь. 

Сообщалось, что полмиллиона киевлян взяли отпуск за свой счет в связи с карантином.

Карантин в Украине объявлен до 24 апреля, однако премьер-министр Шмыгаль заявлял, что его могут продлить.

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