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Арахамия спрогнозировал внеочередное заседание Рады "в среду-четверг"

30 марта в Раде за законопроект Кабмина о внесении изменений в госбюджет на 2020 год голосов не хватило.

Арахамия спрогнозировал внеочередное заседание Рады "в среду-четверг"
Фото: Анна Стешенко

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в ближайшие среду или четверг.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Прогнозирую, что это может быть среда или четверг", - цитирует Арахамию Интерфакс-Украина.

Глава фракции "Слуга народа" рассказал, что в настоящее время идет работа над изменениями в госбюджет Украины на 2020 год и над пакетом законопроектов о льготах для бизнеса.

"Нам все равно надо принимать бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается иной пакет, это уже, кажется, третий пакет по борьбе с коронавирусом… Мы сейчас нарабатываем вместе со всеми фракциями общее видение … льгот, которые мы можем предоставить бизнесу", - отметил Арахамия.

1апреля президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Рада проголосует за изменения в госбюджет, направленные на поддержку украинцев в период карантина.

30 марта в Раде за законопроект Кабмина о внесении изменений в госбюджет на 2020 год голосов не хватило.

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Источник: "Украинские новости"
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