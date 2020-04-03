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Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"

Телеканал обещает возобновить проект осенью.

Телеканал "Украина 24" приостановил выход новой передачи Янины Соколовой "в связи с карантином"

Телеканал "Украина 24" до осени приостановил производство ток-шоу журналистки Янины Соколовой "Как вам не стыдно!", объяснив это невозможностью собрать аудиторию и гостей из-за карантина.

Об этом сообщила журналистка в своем фейсбуке.

"Так быстро меня еще не останавливали. Вчера вышел третий выпуск программы "Как вам не стыдно". В нем мы говорили о некомфортном. Расследование об "Укрспирте". Сокращение бюджета на культуру, образование, молодежь, спорт и соцвыплаты. Неспособность власти справиться с коронавирусом. И в конце включился Гео Лерос и рассказал о Денисе Ермаке", - написала Соколова.

По словам журналистки, сегодня утром канал сообщил ей  о заморозке проекта до осени в связи с карантином. Соколова возмутилась, что, к примеру проект "Свобода слова Савика Шустера"  будет выходить в прежнем режиме.

Она добавила, что не знает, возобновит ли программа выход на канале "Украина 24" осенью, но уже следующий ее выпуск выйдет на ее канале в YouTube.

Телеканал "Украина 24" объяснил приостановку производства программы. "В режиме карантина формат программы не может быть реализован в полном объеме: в частности, невозможно пригласить аудиторию, а те, от кого Янина добивается правды, не приходят к ней в студию, ссылаясь на необходимость самоизоляции", - сообщается на сайте телеканала.

"Наше сотрудничество с Яниной Соколовой строилось на принципах абсолютного доверия и невмешательства в решения, которые каждый принимает в сфере своей компетенции. Поэтому я верю, что Янина отнесется к менеджерскому решению приостановить производство ее формата "Как вам не стыдно!" до осени с таким же доверием, с каким мы относились к ее творческим решениям", - заявил председатель "Новостной Группы Украина" Дмитрий Белянский.

Напомним, из-за карантина, ток-шоу на украинском ТВ выходят с ведущими и гостями, без зрителей.

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