Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в пятницу

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре раза - с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши подразделения, учитывая опасность для жизни и здоровья военнослужащих и мирных жителей, ответили прицельным огнем по оккупационным войскам и сохранили контроль над ситуацией", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" утром выпустили 43 мины 82-го калибра по защитниках Павлополя, а после обеда боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Возле Красногоровки оккупанты обстреляли позиции военных из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, а в районе Опытного - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики трижды обстреляли из минометов позиции ВСУ. Вблизи Новотошковского они выпустили 26 мин 120-го калибра, у Новозвановки - 10 мин 82-го калибра. Для обстрела в районе Орехово оккупанты применили минометы калибра 120 мм - 6 мин, 82 мм - 5 мин и станковые противотанковые гранатометы - 5 выстрелов.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе.

Напомним, военнослужащие Вооруженных сил Украины перед отправкой в зону проведения операции Объединенных сил будут проходить двухнедельный карантин.