Кабмин перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний

До 24 апреля запрещены все массовые мероприятия, независимо от количества участников.

Кабинет министров перед Пасхой ужесточил запрет на проведение религиозных собраний.

Об этом говорится в постановлении от 2 апреля с ужесточенными карантинными мерами.

В нем сказано, что до 24 апреля в Украине запрещены все массовые мероприятия, включая религиозные, независимо от количества участвующих.

Раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек.

Напомним, что праздник Воскресенья Господнего (Пасху) христиане западного обряда (католики и протестанты) в 2020 году отмечают 12 апреля, восточного обряда (православные) - 19 апреля.

Государственная пограничная служба считает, что накануне Пасхи из-за границы могут приехать около 200 тысяч граждан Украины.