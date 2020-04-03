Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
В Ивано-Франковском роддоме умерла третья женщина, на вскрытии выявили пневмонию и заподозрили коронавирус
В Ивано-Франковском роддоме умерла третья женщина, на вскрытии выявили пневмонию и заподозрили коронавирус
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
Беларусь анонсировала покупку российской нефти по $4 за баррель
"На коленях ползают и просят - снимите санкции", - Порошенко про Россию
"На коленях ползают и просят - снимите санкции", - Порошенко про Россию
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
​США купили у России "гумпомощь" после разговора Трампа с Путиным, - Госдеп
​США купили у России "гумпомощь" после разговора Трампа с Путиным, - Госдеп
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Кабмин запретил выходить на улицу без документов
Российская помощь Ломбардии. Когда на кону санкции и вода в Крым
Российская помощь Ломбардии. Когда на кону санкции и вода в Крым
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
В Сумах на 17 тыс. гривен оштрафовали мужчину, который без маски зашел в "АТБ"
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Киеве 4 апреля без осадков, до +12

Ночные заморозки не прогнозируются. 

В Киеве 4 апреля без осадков, до +12
Фото: aquatek-filips.livejournal.com

В Киеве 4 апреля переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +10…+12 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. 

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Волынской, Ривненской и Львовской областях днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем +7…+15 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +8…+14 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +8…+15 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +11…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+4 градуса, днем +11…+17 градусов, в Одесской области +9…+14 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +9…+14 градусов.

Напомним, с 5 апреля в столице собираются начать выключение отопления в жилых домах. Это произойдет, если не измениться прогноз погоды и среднесуточная температура не опустится ниже +8. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также