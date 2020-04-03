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В Киеве произошел пожар в "арт-хостеле"

Информации о пострадавших нет. 

В Киеве произошел пожар в "арт-хостеле"
Фото: tur-hotel.ru

В Соломенском районе Киева произошел пожар в так называемом арт-хостеле на бульваре Вацлава Гавела, 16.  Сообщение о возгорании в трехэтажном здании поступило спасателям 3 апреля в 9:39, сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook.

"На место происшествия немедленно прибыли огнеборцы ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на 3-м этаже", - говорится в сообщении.

В момент пожара в комнате никого не было. Дым увидели жители соседних комнат, они и позвонили спасателям и самостоятельно покинули здание.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv/posts/2865972306816026

В 10:03 возгорание на площади 30 кв.м было локализовано, в 10:20 - ликвидировано. Для тушения пожара привлекли 23 человека личного состава. Информации о пострадавших нет. 

Напомним, 1 марта произошел крупный пожар в гостинице "Чабаны" под Киевом. Огонь охватил не менее 300 кв. м.  

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