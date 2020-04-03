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За сутки позиции ООС на Донбассе обстреляли 11 раз

Потерь среди украинских защитников нет. 

За сутки позиции ООС на Донбассе обстреляли 11 раз
Фото: uazmi.org

За 2 апреля вооруженные формирования России 11 раз обстреливали позиции Операции Объединенных сил на Донбассе, в том числе 6 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Для огневых провокаций против украинских защитников на Донбассе враг также активно применял гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Благодаря профессиональным и эффективным действиям наших воинов, обстрелы со стороны противника были вовремя прекращены, оккупантам не удалось нанести вред как военнослужащим, так и мирным гражданам, которые живут рядом с линией разграничения", - говорится в сообщении.

Позиции поблизости Авдеевки обстреливали трижды - из минометов калибра 120 мм и 82 мм с общим расходом 24 мины, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Огонь открывался по направлению из оккупированных населенных пунктом Спартак, Каштановое и Минеральное.

По защитникам Павлополя выпустили 6 мин калибра 120 мм. После ответа ВСУ враг прекратил обстрел. 

Трижды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатомет и крупнокалиберных пулеметов обстреляли окраины н.п. Пески. Вечером со стороны Стахановки выпустили 20 мин калибра 82 мм по опорным пунктам рядом с Широкиным. 

Также один раз обстреляли Богдановку и дважды - позиции рядом со Старогнатовкой. 

Потерь за минувшие сутки со стороны украинских защитников нет. 

От начала 3 апреля российские оккупанты выпустили 26 мин из миномета калибра 120 мм по Новотошковскому. 

Случаев заболвания коронавирусом среди военных ООС не зафиксировано. 

Напомним, за 1 апреля российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате трое военнослужащих получили ранения.

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