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На Донбассе от начала суток оккупанты 8 раз открывали огонь

Потерь с украинской стороны нет. 

На Донбассе от начала суток оккупанты 8 раз открывали огонь
Фото: uazmi.org

От начала 2 апреля вооруженные формирования России на Донбассе 8 раз открывали огонь, в том числе с использованием запрещенного вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС. 

"Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении. 

Прицельным огнем в ответ Объединенные силы вовремя прекратили вражеские провокации. 

Утром враг применял 82-мм миномет по опорному пункту одного из подразделений ООС возле н.п. Пески, а после этого выпустил 6 мин 120-го калибра по защитникам Павлополя. 

Позиции неподалеку Авдеевки обстреливали дважды. Со стороны Спартака противник выпустил 4 мины калибра 82 мм, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

Помимо этого, применялся станковый противотанковый гранатомет из оккупированного Каштанового. Дважды обстреливали Пески - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и пулеметов. Также по направлению от Каштанового применяли станковый противотанковый гранатомет.

По позициям ВСУ в Богдановке стреляли из противотанковых гранатометов и пулеметов, по Старогнатовке - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. 

Потерь с украинской стороны нет. Отмечается, что случаев заболевания коронавирусом среди военных ООС не зафиксировали. 

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате трое военнослужащих получили ранения. 

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