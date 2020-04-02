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На границе с Молдовой обнаружили подводный спиртопровод

500 метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии госграницы в сторону частного дома на территории Украины.

На границе с Молдовой обнаружили подводный спиртопровод
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с водолазной группой отдела специальных действий Одесского отряда Морской охраны обнаружили в Раздельнянском районе трубопровод, который использовали для перемещения спирта.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"500 метров полиэтиленовой трубы были проложены от линии государственной границы под водой и землей на направлении Первомайск (РМ) - Кучурган (Украина) в сторону частного дома на территории Украины. Предварительно, указанную магистраль использовали для противозаконного перемещения спирта из так называемого "Приднестровья" в Украину", - говорится в сообщении.

Трубопровод демонтировали. О данном факте уведомлены соответствующие правоохранительные органы.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в декабре прошлого года сотрудники СБУ в Одесской области перекрыли канал незаконного перемещения спирта через трубопровод из Молдовы.

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