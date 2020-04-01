Еще два человека получили травмы.

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и легкового автомобиля Renault Kangoo погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

По данным правоохранителей, авария произошла сегодня около 13:40 на перекрестке в селе Бендюга. Предварительно, водитель микроавтобуса не предоставил преимущество в движении Renault, что и повлекло столкновение.

В результате аварии погибли три пассажирки Renault в возрасте 18, 40 и 60 лет. Телесные повреждения получили 21-летний водитель Renault и 42-летний пассажир.

Водитель микроавтобуса задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

"По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Харькове пять человек пострадали в тройном ДТП с участием патрульных.