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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Харькове пять человек пострадали в тройном ДТП с участием патрульных

"Lexus" столкнулся с патрульным автомобилем и протаранил припаркованную машину.

Фото: https://dbr.gov.ua

В Харькове произошло тройное ДТП с участием сотрудников патрульной полиции, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщили в ГБР.

Авария произошла вечером в пятницу, 21 марта.

"Автомобиль патрульных "Mitsubishi Outlander" осуществлял разворот на одном из перекрестков. В этот момент с ним столкнулся автомобиль "Lexus", который в свою очередь протаранил еще и припаркованную "Mazda". Пассажиром "Lexus" был действующий сотрудник патрульной полиции", - говорится в сообщении.

В результате ДТП травмированы пять человек.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Фото: https://dbr.gov.ua

Фото: https://dbr.gov.ua

Фото: https://dbr.gov.ua

Фото: https://dbr.gov.ua

Напомним, в Херсонской области в ДТП погиб начальник отдела местной полиции.

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