Италия продлила украинцам разрешение на проживание

Гражданам Украины, у которых действие разрешительных документов заканчивается в период карантина, Италия продлила разрешение на проживание до 15 июня.

Об этом в пятницу, 27 марта, сообщило посольство Украины в Италии.

"До 15 июня продлено действие всех сертификатов, разрешений и видов на жительство, срок которых истекает во время карантина. Такое положение закреплено законом №18 от 17 марта 2020 года", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Согласно разъяснению на сайте МВД Италии, речь идет о документах, срок которых истекает в период с 31 января по 15 апреля 2020 года.

"Таким образом, владельцам разрешительных документов различного типа (разрешение на проживание, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и т.д.) предоставляется достаточно времени на их восстановление/продление после завершения карантина и снятия ограничительных мер", - отметили в посольстве.

В МВД Италии отметили, что превышение разрешенного срока пребывания иностранцев, которое связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), не влияет на правовой статус их пребывания в стране.

"Вместе с тем, итальянскими компетентными органами подчеркивается неизменность обязанности таких иностранных граждан покинуть территорию Италии безотлагательно после преодоления соответствующих форс-мажорных обстоятельств", - отметили в украинском дипучреждении.

Напомним, в связи полным закрытием границы с 27 марта все зарубежные дипломатические учреждения Украины развернут программу "Защита" для помощи украинцам. Среди прочего, МИД обещает помочь украинцам с просроченными визами.

Как сообщалось, в Италии с момента распространения короновируса от инфекции умерли 9 134 человек. За минувшие сутки - 969.