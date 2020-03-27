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В Италии за сутки зафиксировали почти тысячу смертей от коронавируса

За сутки 4401 человек заразился, 589 - выздоровели.

В Италии за сутки зафиксировали почти тысячу смертей от коронавируса
Фото: EPA/UPG

В течение последних суток в Италии от коронавирусной инфекции скончались 969 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране составило 9 134 человека.

Это самый высокий ежедневный прирост смертности в мире с начала вспышки COVID-19. Предыдущим дневным максимумом было 793 летальных случая - в субботу, 21 марта, отмечает ANSA.

В агентство гражданской защиты сообщили, что за сутки коронавирусом заразились 4401 человек. В четверг число новых заражений COVID-19 было выше - 4492 человек. Выздоровели - 589 человек за последние сутки, тогда как в четверг от коронавируса выздоровели 999 человек.

В настоящее время в Италии коронавирусом инфицировано 66 414 человек. При этом 10 950 - выздоровели.

Общее число людей, инфицированных COVID-19 в Италии, включая умерших и выздоровевших, составляет 86 498 человек.

Таким образом, по количеству случаев коровирусной инфекции Италия обогнала Китай (81 897 случаев) и США (86 102).

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