В Испании за сутки подтвердили 769 смертей от коронавируса, вылечились 2342 человека

Количество людей, умерших от коронавирусной инфекции в Испании, приближается к 5 тысячам человек. В то же время вылечились больше 9 тысяч заразившихся.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество инфицированных по состоянию на пятницу, 27 марта, достигло 64 тысяч. За последние сутки выявили 7871 новый случай болезни.

С начала эпидемии умерли 4858 человек (в том числе за сутки зарегистрировали 769 смертей, это самое большое количество с начала эпидемии), а 9357 полностью выздоровели (за сутки - 2342 человека). В отделениях интенсивной терапии находятся 4165 человек.

По сравнению с предыдущим днем в Испании увеличились показатели летальных случаев и выздоровлений, тогда как число новых случаев немного уменьшилось.

Самое большое количество инфицированных приходится на Мадрид (19,2 тыс. человек), Каталонию (12,9 тыс.) и Страну Басков (4,6 тыс.).

По количеству смертей от коронавируса Испания уступает только Италии, где умерли 8215 человек.

В Испании сейчас 13-й день карантина. Школы, бары, рестораны, большинство магазинов в стране не работают. Публичные собрания запрещены, люди преимущественно сидят по домам.