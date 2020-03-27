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США обогнали Китай по числу заражений коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек.

США обогнали Китай по числу заражений коронавирусом
Фото: EPA/UPG

По данным на вечер четверга, 26 марта, США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом: 82040 случая в США и 81782 в Китае.

Число случаев в США стремительно растет, в то время как в Китае число новых заражений исчисляется десятками в день, пишет ВВС.

По словам президента США Дональда Трампа, страна вышла на первое место по случаям заражения коронавирусом из-за массового тестирования людей.

В одном только Нью-Йорке насчитывается более 30 тысяч заболевших. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших превысило отметку в 1000 человек.

Ранее Сенат США принял законопроект о выделении 2 трлн долларов на поддержание экономики страны. Это самый масштабный пакет помощи от правительства в американской истории. Предполагается, что каждый взрослый житель США получит единоразовую помощь в размере 1200 долларов. Кроме того, небольшие компании смогут рассчитывать на дотации, позволяющие обеспечить выплату заработной платы.

После вспышки коронавируса число безработных в США превзошло все прогнозы и составило 3,3 млн человек.

Всего число заразившихся коронавирусом в мире 26 марта превысило полмиллиона человек.

Во Франции и Британии зафиксирован резкий рост числа умерших от заболевания. В Италии вновь увеличилось количество смертей: за сутки скончались 712 человек, а всего за время пандемии - 8215 человек.

От COVID-19 умерли 23639 человек,  122 059 - выздоровели.

Появившиеся 24 марта надежды на то, что в Италии рост числа смертей от коронавируса пошел на спад, через два дня рухнули: за сутки в стране скончались 712 человек. Ранее сообщалось, что умерли 662 зараженных, но власти не включили в отчет 50 умерших из региона Пьемонт.

Это означает, что количество смертей за сутки вновь увеличилось. В среду этот показатель составил 683 случая. Также увеличилось количество зараженных за сутки - с 74386 до 80539. Это самый высокий показатель с 21 марта.

Кроме того появились опасения, что эпицентр эпидемии может переместиться на юг страны. Южные районы Италии беднее северных, бороться с распространением вируса и лечить больных там труднее.

Самая сложная ситуация - на юге Европы: Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса, уступая только Италии. За последние сутки в стране умерли 738 человек - рекордное число для одного дня. Общее число умерших в Испании на данный момент составляет 4 145 человек.

В Китае, по данным университета Джонса Хопкинса, умерли 3 169 человек, в Италии - 8 215.

В Украине по состоянию на поздний вечер 26 марта зафиксировано 196 случаев заболевания, пять человек скончались, один пациент выздоровел.

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