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Количество заявок на пособие по безработице в США выросло на рекордные 3 миллиона

Предыдущий рекорд - 695 тысяч заявок за неделю - был установлен в октябре 1982 года.

Количество заявок на пособие по безработице в США выросло на рекордные 3 миллиона
Фото: EPA/UPG

В США зафиксировали рекордный рост безработицы.

Как сообщает Reuters, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю подскочило с 282 тысяч до 3,283 миллиона.

Такой рост стал максимальным с начала учета данных в 1967 году. Предыдущий рекорд - 695 тысяч заявок за неделю - был установлен в октябре 1982 года.

Стремительный рост безработицы связана с распространением коронавируса COVID-19 и массовым закрытием американских предприятий. По меньшей мере в 18 штатах США, где проживает почти половина населения страны, губернаторы приказали жителям оставаться по домам. Предприятия не первой важности были закрыты. По подсчетам экономистов, примерно пятая часть рабочей силы находится под той или иной формой карантина.

С другой стороны, госструктуры США близки к запуску мер помощи на $2 триллиона. Они уже одобрены Сенатом, а Конгресс должен проголосовать за законопроект в пятницу.

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