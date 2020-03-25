Скромная «еврейская принцесса»: от Дрогобыча до Иерусалима и Белого Дома

Сто лет назад родилась Ализа Бегин (Элла Арнольд) - 25 марта 1920 года в городе Дрогобыч (сегодня Львовская область Украины). Она происходила из обеспеченной семьи, которая владела несколькими нефтяными скважинами в Бориславе. Отец Ализы, Герман (Цви) Арнольд, был активистом и донором правых сионистов под руководством Владимира (Зеэва) Жаботинского и его молодежного движения «Бейтар».

Ализа начала изучать иврит с семи лет и вступила в «Бейтар» в 14 лет. Закончила гимназию в Дрогобыче. В семье её учили скромности, стойкости, внутреннему благородству и другим качествам настоящей «галичанской леди». Эти качества она пронесла через всю жизнь.

Тем временем уроженец Бреста, Менахем Бегин, закончил юридический факультет Варшавского университета (1936). Он был одним из лидеров «Бейтара», и Жаботинский помог своему активисту найти место для адвокатской стажировки – в украинском городе Борислав, у местного адвоката-еврея, сторонника правого сионизма. Снимая комнату в Бориславе, Бегин в 1937 году посещал соседние города и знакомился с местными бейтаровцами. Так он попал в Дрогобыч и был приглашен на обед к Герману Арнольду.

Позже Бегин отметил в своих воспоминаниях: «За столом сидели две девушки, 17-летние близняшки. Одна из них мне сразу понравилась. Я сразу решил, что она будет моей женой». Она весь вечер скромно молчала, а утром он прислал ей записку: «Я увидел Вас, сударыня, впервые, но мне показалось, что я знаком с Вами всю свою жизнь».

Фото: Музей наследия Менахема Бегина и Национальная библиотека Израиля. Ализа и Менахем Бегин на следующий день после свадьбы, Трускавец.

Он дождался её 19-летия. Свадьба была устроена 25 мая 1939 года в большой синагоге Дрогобыча. Свидетелем на церемонии был сам Зеэв Жаботинский, специально приехавший из Парижа на свадьбу 26-летнего командира «Бейтара». Молодые провели короткий «медовый месяц» в снятом домике в курортном местечке Трускавец возле Дрогобыча.

За неделю до этого Великобритания опубликовала так называемую Белую книгу, в которой резко ограничивалась еврейская репатриация в Землю Израиля - квотой в 75 тысяч человек на пять лет, «если позволят условия страны»; сверх этой квоты евреи могли приезжать только «в случае арабского согласия на это». Бегин всё больше понимал, что предстоит жесткая конфронтация с Британией в борьбе за создание независимого Еврейского государства.

Поэтому, обсуждая с юной женой их будущее, Бегин выразил беспокойство по поводу трудностей, которые ожидают Ализу в их совместной жизни. Он честно заявил, что «жизнь будет трудной, денег всегда будет мало; будет много неприятностей, включая тюрьму, но это цена борьбы за Землю Израиля». Ализа ответила, что не боится неприятностей.

Вскоре началась Вторая Мировая война. В первые дни сентября 1939 года Менахем и Ализа покинули Варшаву под немецкими бомбами, устремившись на поезде в Дрогобыч к её родителям, а оттуда поехали на юг в пограничный городок Снятын (сейчас – Ивано-Франковская область Украины) с целью пересечь границу с Румынией в Буковине. Там скопились более 5000 беженцев-евреев, которые хотели доехать до порта Констанца и далее доплыть до берегов Земли Израиля. Но британский консул в Черновцах и МИД Великобритании надавили на правительство Румынии, чтобы запретить въезд еврейским беженцам. Эти не пропущенные евреи почти все стали впоследствии жертвами Холокоста – и их гибель была на совести британских чиновников.

Три недели Бегины провели в мучительном ожидании в Снятыне, но были вынуждены уехать во Львов, где узнали, что граница между Снятыном и Буковиной теперь закрыта советскими войсками. Поэтому в середине октября 1939 года молодая пара отправилась в Вильно, надеясь, что этот город останется «окном» в свободный мир. Они ошиблись.

В Вильнюс тоже пришла Советская власть и НКВД. В сентябре 1940 года Менахем Бегин был арестован. Лейтенант НКВД Дмитрий Киянченко на допросах обвинял Бегина в «сионистской деятельности при поддержке британского империализма». Бегин пытался – отчасти наивно - доказать следователю, что его работа на посту главы «Бейтара» никаким образом не носила антисоветский характер, и что его друзья в Палестине борются против британских властей.

Фото: Музей наследия Менахема Бегина и Национальная библиотека Израиля.

Приговор – 8 лет лагерей, объявленный 1 апреля 1941 года, Бегин воспринял как первоапрельскую шутку. По горькой иронии НКВД в чем-то «спас» ему жизнь, отправив Бегина на русский Север 1-го июня 1941 года – за три недели до гитлеровского вторжения.

За несколько дней до этого - в мае 1941 года - Ализа смогла выехать из СССР в Палестину, получив сертификат с британской визой через друзей из «Бейтара». На этом пути она была арестована в Турции, но затем освобождена. Ализа въехала на Святую Землю, надеясь оттуда помочь освобождению мужа, но британские власти арестовали ее сразу же по прибытии. Она была освобождена из концлагеря в Атлите через несколько недель - и только после приступов эмфиземы легких, которая с тех пор подрывала ее здоровье до конца жизни.

Ей было всего 21 год – и она осталась одна, без мужа и родных. В это же время Менахем Бегин, после месяцев каторжных работ за Полярным кругом, совершал длинный путь через Среднюю Азию и Иран, с трудом записавшись рядовым в польскую армию генерала Андерса.

Родители и брат Менахема Бегина были расстреляны нацистами в гетто Бреста. Родители и сестра Ализы погибли в Дрогобыче – в том же гетто, где погиб писатель и художник Бруно Шульц. Холокост оставил Менахема и Ализу сиротами.

Фото: скрин Погибшие члены семьи Арнольд в Дрогобыче – база данных «Яд Вашем».

Только в мае 1942 года Ализа и Менахем Бегины воссоединились в Иерусалиме. В марте 1943-го у них родился сын-первенец – Зеэв Биньямин, а затем и две дочки – Хася и Лея.

Менахем Бегин возглавил антибританское подполье и «Военную национальную организацию» (ЭЦЕЛ), боровшуюся за создание независимого Еврейского государства. В 1944-1947 годах он находился на нелегальном положении. Британская полиция объявила награду в 10 тысяч фунтов стерлингов за его поимку.

Интересно отметить, что, скрываясь от британских властей, Бегин маскировался под фамилией, связанной с местечком Сасив в Галичине – он сделал себе и жене документы на фамилию Сасовер. Бегины одевались как «раввин Сасовер» и его религиозная жена.

Фото: Музей наследия Менахема Бегина и Национальная библиотека Израиля.

Однажды, во время четырехдневной тотальной облавы, британская полиция обыскивала все дома вокруг, ведя настоящую охоту за Бегиным. Ализа хранила самообладание при обысках, пока ее муж прятался в скрытой нише, построенной под потолком их ванной комнаты.

После создания Государства Израиль в 1948 году, Ализа была верной опорой мужу в течение 29 лет его борьбы в парламентской оппозиции. Только в 1977 году партия «Ликуд» Менахема Бегина впервые победила на выборах в Кнессет. Ализа держалась настолько вдалеке от массовых мероприятий, что, когда она пришла поздравить мужа вечером победного дня выборов, то охранники не узнали её и не хотели пускать в штаб-квартиру партии. Только вызванный Ицхак Шамир смог провести Ализу через охрану. В своей речи перед толпой восторженных сторонников, Менахем Бегин поблагодарил Ализу за «твою любовь, когда ты пошла за мной в пустыню, в землю незасеянную».

Фото: Музей наследия Менахема Бегина и Национальная библиотека Израиля. Бегин целует руку супруги в день победы на выборах, 1977

Став женой премьер-министра Израиля, Ализа Бегин продолжала оставаться образцом скромности. Она не дала ни одного интервью прессе и была очень щепетильна в вопросах привилегий. Ализа старалась не пользоваться служебной машиной мужа и ездила на автобусах. Одевалась Ализа очень сдержанно, но с большим благородством и изяществом. Она помогала всем, кто просил, была добрым и отзывчивым человеком.

Фото: Музей наследия Менахема Бегина и Национальная библиотека Израиля.

Эта пара никогда не стремилась к роскоши, живя на грани разумного достатка. Он никогда не думал о деньгах. Ализа давала водителю деньги на мелкие расходы, чтобы расплатиться, если Менахем захочет купить себе прохладительный напиток в жаркий день. Ализа вырастила Бегину троих детей. Она никогда не выпускала его из дома без глаженой, накрахмаленной рубашки и галстука, да он и сам был всегда аккуратен.

Фото: Музей наследия Менахема Бегина и Национальная библиотека Израиля. С женой президента Египта, Хайфа, 1979.

Во время первого визита Бегина в США в ранге премьер-министра дипломаты посольства Израиля предложили Ализе купить её мужу пару рубашек за счет посольства. Она категорически отказалась, заявив: «Ни в коем случае израильские налогоплательщики не будут оплачивать рубашки моего мужа!»

Фото: Музей наследия Менахема Бегина и Национальная библиотека Израиля. На встрече с президентом Картером в Белом Доме

Свой статус «первой леди» она изредка использовала только для того, чтобы попросить у какого-нибудь спонсора сделать пожертвование для детей-инвалидов. Деньги Нобелевской премии мира (1979) Менахем и Ализа Бегины полностью пожертвовали в фонд поддержки нуждающихся детей и студентов.

Фото: Музей наследия Менахема Бегина и Национальная библиотека Израиля.

В июне 1982 года палестинские террористы убили посла Израиля в Лондоне и напали на северные города Израиля. Бегин начал военную операцию «Мир Галилее» против баз террора в Ливане. Оппозиция устроила громкую кампанию протеста возле дома премьер-министра. Бегин сказал министру полиции, что демонстранты мешают покою его больной жены. «Сейчас я прикажу, и их уберут отсюда», - сказал министр. «Ни за что, я прошу вас этого не делать. Я просто хотел попросить, чтобы они не шумели так сильно", - ответил Бегин.

Фото: Музей наследия Менахема Бегина и Национальная библиотека Израиля.

Осенью 1982 года Ализу госпитализировали; приехавшие со всего мира специалисты добились некоторого улучшения её здоровья. Проблемы затянувшейся Ливанской войны и смерть Брежнева 10 ноября 1982 года потребовали личного контакта Бегина с президентом США. Но когда самолёт премьер-министра Израиля приземлился в Америке 13 ноября, Бегину сообщили о смерти Ализы. Он прошептал: «Почему я оставил ее?». Не выходя из самолета и не встретившись с Рейганом, Бегин приказал пилотам возвращаться в Израиль.

Его горе было огромно. Смерть любимой жены подкосила Менахема Бегина. В сентябре 1983 года он добровольно ушел в отставку и до своей смерти в 1992 году оставался затворником.

Новое еврейское поселение было основано в районе аэропорта Бен-Гурион в 1983 году, получив название Алей Захав, созвучное имени Ализы Бегин.

Глядя на судьбу Ализы Бегин в день её 100-летнего юбилея, невольно понимаешь, что политической элите современного Израиля – как справа, так и слева, - очень не хватает людей с такими качествами из ушедшей эпохи – людей личной скромности и внутреннего благородства, для которых интересы страны были важнее личных благ.

Отношения Менахема и Ализы были историей любви. Ализа была любовью всей его жизни. Они были вместе, когда против них были три империи – нацистская, советская и британская. Они пронесли эту любовь от Дрогобыча до Иерусалима, через все невзгоды борьбы за свою страну. Они вместе летели с визитом в Белый Дом и в Кемп-Дэвид на мирные переговоры с Египтом, они вместе летели в Стокгольм получать Нобелевскую премию мира, и они вместе нашли последний приют на Масличной горе в Иерусалиме.

Фото: Музей наследия Менахема Бегина и Национальная библиотека Израиля.

Текст написан при поддержке канадской благотворительной организации Ukrainian Jewish Encounter ("Украинско-Еврейская Встреча").