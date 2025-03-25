Шахи: найкращим серед українців на Чемпіонаті Європи поки що є Василь Іванчук

Українські шахісти на континентальній першості, яка проходить в Румунії хоча й не пасуть задніх, проте й не претендують на чільні місця. Єдиний з них, Юрій Кузубов, міг боротися за призи, але у восьмому турі поступився Данилові Юффі, який представляє Іспанію. Далі – детально про кожного шахіста.

Кузубов демонстрував вкрай потужну гру. Зокрема, він у відмінному стилі переміг білими у п’ятому раунді словенського міжнародного майстра Матіча Лавренчича. Після досить спокійної гри в дебюті (англійський початок) чорні віддали двох слонів за коней суперника. Але Юрій організував білими сильну атаку. Чорні ніяк не змогли організувати оборону, тому зрештою їм довелося скласти зброю.

Фото: ФШУ Український шахіст Юрій Кузубов

Потім Кузубов здобув ще одну перемогу, а в сьомому турі мав трохи кращі шанси проти румуна Бенжаміна Гледури, та, на жаль, не зміг ними скористатися. Наступного дня був ще й програш від Юффи.

Василь Іванчук у п'ятому раунді несподівано поступився чорними французу Паулу Велтену. Причому зробив це досить безпорадно. Потім Василь Михайлович (мабуть, розсердився сам на себе) видав залп з трьох перемог поспіль.

Фото: Ukrainian Chess Federation Василь Іванчук під час шахової партії на Олімпіаді.

Довгий час радував нас юний Ігор Самоненков. У п’ятому турі він грав чорними проти вірменського шахіста Артура Давтяна. Ігор переміг, розвинувши потужну ініціативу на королівському фланзі. Його суперник спробував відкупитися ферзем, але вже через хід здався. На жаль, розвинути успіх киянину не вдалося. А в принциповій партії проти ровесника з Туреччини Гурела Едіза він навіть поступився чорними в сицилійському захисті.

Обережно крокує вперед Руслан Пономарьов. Чорними він не уникає мирного підсумку, а от білими встояти проти нього не дуже легко. Зокрема, у партії сьомого туру проти іспанця Родрігеса Костеланоса Руслан грав, як у свої кращі роки. Він скористався тим, що король чорних лишився в центрі, організував потужну атаку і зрештою нокаутував суперника.

Фото: Ukrainian Chess Federation Руслан Пономарьов під час шахової Олімпіади.

Отже, до кінця змагань лишилося три тури. Попереду йдуть п’ятеро шахістів, які набрали – по 6,5 очка з 8. Серед українців шанси на високі місця зберігають Іванчук – 6 пунктів, Кузубов та Пономарьов – по 5,5. Щодо Самоненкова, Волокитіна, Віталія Бернадського та Романа Дегтярьова, в активі яких по 5 очок, лише потужний фініш може принести їм успіх.