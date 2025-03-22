“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
ГоловнаСпорт

Помер найстаріший чемпіон світу в надважкій вазі Джорж Форман

Йому було 76 років.

Помер найстаріший чемпіон світу в надважкій вазі Джорж Форман
боксер Джорж Форман

У п’ятницю, 21 березня, помер один з кращих боксерів в історії Джордж Форман.

Про це повідомляє The Guardian.

Упродовж своєї кар’єри він вигравав золоту медаль Олімпіади-1968 в Мехіко та двічі ставав чемпіоном світу у важкій вазі. Окрім того, Форман був членом Боксерської зали слави.

Після паузи він відновив кар’єру у віці 38 років та виграв пояс чемпіона у 45 років, ставши найстарішим володарем титула в історії.

Усього Форман провів 81 бій, 76 з яких закінчилися його перемогою.

  • Нагадаємо, ексбоксер Володимир Кличко натякав про те, що мріє побити рекорд Формана та стати найстарішим чемпіоном світу в історії боксу. Українцеві зараз 48 років.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies