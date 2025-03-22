Помер найстаріший чемпіон світу в надважкій вазі Джорж Форман

Йому було 76 років.

У п’ятницю, 21 березня, помер один з кращих боксерів в історії Джордж Форман.

Про це повідомляє The Guardian.

Упродовж своєї кар’єри він вигравав золоту медаль Олімпіади-1968 в Мехіко та двічі ставав чемпіоном світу у важкій вазі. Окрім того, Форман був членом Боксерської зали слави.

Після паузи він відновив кар’єру у віці 38 років та виграв пояс чемпіона у 45 років, ставши найстарішим володарем титула в історії.

Усього Форман провів 81 бій, 76 з яких закінчилися його перемогою.