Олександр Усик став доктором філософії з права

Двічі абсолютний чемпіон світу з боксу, чинний володар трьох з чотирьох поясів у суперважкій вазі Олександр Усик отримав наукове звання доктора філософії у галузі права.

Харківський національний університет внутрішніх справ оприлюднив відеозапис захисту дисертації спортсмена. Усик досліджував адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту.

Опонентом на захисті був Олександр Моргунов - заслужений тренер України з кікбоксингу. Вчена рада одностайно ухвалила рішення про присвоєння наукового ступеню, зауважень не було.

Дисертація Усика викликала контраверсійну реакцію в мережі. Активістка антиплагіатного руху "Дисергейт" Світлана Вовк у Facebook висловила сумнів, що чемпіон міг справді проводити дослідження з урахуванням його графіку, і звернулася до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо перевірки рішення вченої ради та можливого відсторонення наукового керівника боксера.