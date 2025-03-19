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Олександр Усик став доктором філософії з права

Чемпіон світу захистив дисертацію в Україні.

Олександр Усик став доктором філософії з права
Олександр Усик
Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney, Riyadh Season

Двічі абсолютний чемпіон світу з боксу, чинний володар трьох з чотирьох поясів у суперважкій вазі Олександр Усик отримав наукове звання доктора філософії у галузі права.

Харківський національний університет внутрішніх справ оприлюднив відеозапис захисту дисертації спортсмена. Усик досліджував адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. 

Опонентом на захисті був Олександр Моргунов - заслужений тренер України з кікбоксингу. Вчена рада одностайно ухвалила рішення про присвоєння наукового ступеню, зауважень не було. 

Дисертація Усика викликала контраверсійну реакцію в мережі. Активістка антиплагіатного руху "Дисергейт" Світлана Вовк у Facebook висловила сумнів, що чемпіон міг справді проводити дослідження з урахуванням його графіку, і звернулася до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо перевірки рішення вченої ради та можливого відсторонення наукового керівника боксера. 

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