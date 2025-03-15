«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
Анна Ушеніна. Шахістка, яка створила себе сама
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
В Одесі застрелили громадського активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Нацгвардія створює новий корпус з п'яти бригад. В його основу ляжуть досвід і підходи бригади «Хартія»
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
Америка понад усе: “Слуги” сигналізують Трампу, проте уряд не в курсі
ГоловнаСпорт

Дар'я Білодід доєдналася до жіночої футбольної команди “Металіста 1925”

Білодід вже підписала контракт гравчині та найближчим часом приєднається до тренувального процесу команди. 

Дар'я Білодід доєдналася до жіночої футбольної команди “Металіста 1925”
Дар'я Білодід
Фото: metalist1925.com

Українська дзюдоїстка, чемпіонка світу, Європи та призерка Олімпійських ігор офіційно Дар'я Білодід стала гравчинею жіночої команди “Металіста 1925”, йдеться на сайті футбольного клубу.

Білодід вже підписала контракт гравчині та найближчим часом приєднається до тренувального процесу команди. 

“Її перехід – це не просто яскрава подія для українського спорту, а й крок до популяризації жіночого футболу. У клубі розраховують, що Білодід зможе зробити свій внесок у команду не лише завдяки переможному менталітету, а й безпосередньо на футбольному полі”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Дівчина додала, що для неї ‒ це новий виклик. “Я люблю пробувати щось нове, ставити перед собою нові завдання, нові цілі, новий вид спорту! Я розумію, що дівчата з жіночої команди ‒ все життя футболістки, а я ні. Я лише в дитинстві любила грати в футбол. Також ми інколи граємо на зборах з дзюдо. Проте я насправді завжди дуже любила футбол і для мене це дуже крутий виклик ‒ спробувати себе у професійному футболі. Я обіцяю, що буду старатися на тренуваннях. Мені цікаво відчути цю атмосферу, побачити, як все працює зсередини. Я з нетерпінням чекаю тієї миті, коли отримаю шанс вийти на футбольне поле", – зазначила Дар'я.

Також спортсменка розповіла про те, як у футбол грають дзюдоїсти. “Це такий борцівський футбол, ми там дозволяємо собі штовхатися, збивати суперника, буває таке, що люди падають, можемо кинути й через стегно. Але з футболістками, я обіцяю, що не буду такого робити”, ‒ запевняє Білодід.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Генеральний директор "Металіста 1925" Антон Іванов зазначив, що підписання контракту з Дар'єю Білодід як з гравчинею жіночої команди ‒ це можливість для нас закрити одразу дві задачі. По-перше, це привернути увагу всієї спортивної спільноти до жіночого футболу, а по-друге, це досвід виступів Дар'ї на змаганнях найвищого рівня, досвід перемог, який надасть новий імпульс команді в складних матчах весняної частини змагань. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies