Дар'я Білодід доєдналася до жіночої футбольної команди “Металіста 1925”

Українська дзюдоїстка, чемпіонка світу, Європи та призерка Олімпійських ігор офіційно Дар'я Білодід стала гравчинею жіночої команди “Металіста 1925”, йдеться на сайті футбольного клубу.

Білодід вже підписала контракт гравчині та найближчим часом приєднається до тренувального процесу команди.

“Її перехід – це не просто яскрава подія для українського спорту, а й крок до популяризації жіночого футболу. У клубі розраховують, що Білодід зможе зробити свій внесок у команду не лише завдяки переможному менталітету, а й безпосередньо на футбольному полі”, ‒ зазначено у пресрелізі.

Дівчина додала, що для неї ‒ це новий виклик. “Я люблю пробувати щось нове, ставити перед собою нові завдання, нові цілі, новий вид спорту! Я розумію, що дівчата з жіночої команди ‒ все життя футболістки, а я ні. Я лише в дитинстві любила грати в футбол. Також ми інколи граємо на зборах з дзюдо. Проте я насправді завжди дуже любила футбол і для мене це дуже крутий виклик ‒ спробувати себе у професійному футболі. Я обіцяю, що буду старатися на тренуваннях. Мені цікаво відчути цю атмосферу, побачити, як все працює зсередини. Я з нетерпінням чекаю тієї миті, коли отримаю шанс вийти на футбольне поле", – зазначила Дар'я.

Також спортсменка розповіла про те, як у футбол грають дзюдоїсти. “Це такий борцівський футбол, ми там дозволяємо собі штовхатися, збивати суперника, буває таке, що люди падають, можемо кинути й через стегно. Але з футболістками, я обіцяю, що не буду такого робити”, ‒ запевняє Білодід.

Генеральний директор "Металіста 1925" Антон Іванов зазначив, що підписання контракту з Дар'єю Білодід як з гравчинею жіночої команди ‒ це можливість для нас закрити одразу дві задачі. По-перше, це привернути увагу всієї спортивної спільноти до жіночого футболу, а по-друге, це досвід виступів Дар'ї на змаганнях найвищого рівня, досвід перемог, який надасть новий імпульс команді в складних матчах весняної частини змагань.