Світоліна поступилася у чвертьфіналі Індіан-Веллсу "нейтральній" суперниці

Українська тенісистка Еліна Світоліна припинила виступи на хардовому турнірі в американському Індіан-Веллсі на стадії 1/4 фіналу.

Після важкої перемоги над 4-ою ракеткою світу Джессікою Пегулою наша співвітчизниця не змогла впоратися з 11-ою в рейтингу "нейтральною" Міррою Андрєєвою, з якою раніше ніколи не грала.

У першому сеті Світоліна повторила помилку попереднього раунду і програла партію, не зумівши захистити останню свою подачу - 5:7. На жаль, цього разу переламати хід поєдинку сил не вистачило, і другий сет теж взяла 17-річна росіянка - 6:3. Андрєєва продовжила переможну серію, яка триває вже 10 матчів поспіль.

Для Світоліної це був перший чвертьфінал на рівні турнірів серії WTA 1000 аж за чотири останні роки.